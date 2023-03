Preso suspeito de estelionato em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 10:01 horas

Valença – Um homem de 33 anos foi preso na tarde deste sábado (4), em Valença, por aplicar um golpe em um depósito de bebidas. Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar receberam denúncia do dono de um estabelecimento de que havia sido vítima de um estelionato.

Segundo ele, o suspeito teria feito um pedido de cerca de 18 fardos de cerveja para ser entregue e fez o pagamento por PIX, mas o dinheiro não foi transferido e foi enviado um comprovante falso.

Os policiais foram até a Rua Dr. Souza Nunes, onde a mercadoria seria entregue, encontrando com duas testemunhas que alegaram não saber sobre o que se tratava, já que o motorista responsável era de um aplicativo.

Uma das testemunhas, o dono de um bar, afirmou que iria comprar a mercadoria por um preço mais barato através do motorista.

O autor do golpe foi localizado na Avenida do Contorno e confessou o crime. Ele foi encaminhado para a 91ª DP, para que fosse feito registro da ocorrência, permanecendo preso.