Preso suspeito de estupro em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 10:58 horas

PM afirma que homem, de 40 anos, é proprietário do veículo utilizado por trio preso com mais de 53 kg de maconha, em VR

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão informaram à imprensa na manhã desta quarta-feira (28) que um homem, de 40 anos, vítima de um suposto furto em MG, também foi preso pela PM junto ao trio detido nessa terça-feira (27) em Volta Redonda, por possuir mandado de prisão por suspeita de (Estupro de Vulnerável) pelo Artigo 217-A.

A informação foi repassada aos militares pelo delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, após registro da ocorrência. Segundo a PM, o suspeito informou aos agentes ser o proprietário do veículo Ford Courier, utilizado pelo trio durante abordagem. Após pesquisa, foi constatado que ele é considerado foragido da Justiça.

O homem permanece preso na unidade junto à outros três suspeitos, sendo eles: dois homens, de 24 e 42 anos, autuados no artigo 180 do Código Penal (Receptação). O terceiro homem, que não teve a idade divulgada, permaneceu preso após ser autuado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (Tráfico e Associação ao Tráfico) e artigo 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

A princípio, a PM informou que aproximadamente 50 quilos de maconha, além de material do tráfico, ferramentas e um veículo Ford Courier tinham sido apreendidos com três homens nos bairros Voldac e Retiro, em Volta Redonda. Após perícia, foi constatado que ao todo, foram apreendidos 53,725 kg da droga.