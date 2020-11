Preso suspeito de gerenciar tráfico no Cajueiro em Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 09:41 horas

Outro suspeito, de 24 anos, também foi preso; dupla foi flagrada com 60 pinos de cocaína nessa terça-feira, dia 10

Barra Mansa – Dois homens, de 35 e 24 anos, foram presos por policiais militares do 28º Batalhão na noite dessa terça-feira (10), em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a PM, o mais velho é suspeito de gerenciar o tráfico no bairro Cajueiro.

Segundo os militares, 60 pinos de cocaína foram apreendidos com a dupla na Rua Oslo, após denúncia de tráfico, indicando que o jovem iria pegar uma carga de drogas com o suposto gerente. Após cerco, os militares se posicionaram num local estratégico, onde puderam observar a chegada do rapaz, havendo assim, o flagrante.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).