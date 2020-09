Preso suspeito de matar servidor público em Resende

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 14:55 horas

Resende – Policiais civis da 89ª DP (Resende), coordenados pelo delegado titular Michel Floroschk, prenderam na quarta-feira, dia 23, um homem de 36 anos, suspeito de assassinar por vingança, o servidor público resendense, André Luiz Guedes, de 42 anos. O corpo da vítima foi encontrado no último dia 18, no porta-malas do próprio carro, que foi jogado em um açude, na localidade conhecida como Boca do Leão, também em Resende.

O servidor foi morto a facadas. O suspeito foi preso em São José do Barreiro, cidade paulista que faz divisa com Resende.

O delegado disse que o suspeito confessou o crime, e justificou que matou porque foi traído pelo servidor.

Segundo a polícia, pela versão do suspeito, ele confidenciou à vítima informações sobre um traficante. Mas, que a vítima teria contado a informação que recebeu, a policiais militares. Por isso, o suspeito, além de ter se sentido traído, passou a temer pela própria vida.

Floroschy solicitou a decretação da prisão do suspeito, que foi acatada pela juíza da 1ª Vara Criminal de Resende, Ludmilla Vanessa Lins da Silva. A magistrada decretou a prisão temporária por 30 dias.