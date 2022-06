Preso suspeito de matar vizinho em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 08:44 horas

Paraíba do Sul – Por determinação da delegada titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), Cláudia Nardy Abbud, policiais civis cumpriram na quarta-feira (8), um mandado de prisão temporária contra um homem de 39 anos. Ele foi encontrado escondido debaixo de uma cama, numa casa localizada numa área de mata, no distrito de Posse, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

A investida contou com apoio de policiais militares do 26º Batalhão ( 3ª Companhia-Posse).

O homem é suspeito de assassinar José Gonçalves, que era conhecido como “Sábia”, de 63 anos. O crime foi no último domingo, dia 5, no bairro Sardoal, Zona Rural de Paraíba do Sul.

A delegada explicou que o crime foi praticado por motivos fúteis. Segundo Cláudia, José Gonçalves foi a um bar, onde o suspeito, que era seu vizinho e estava visivelmente embriagado, tentou convencer a vítima a voltar para a casa dela.

– No entanto, José Gonçalves (vítima) não aceitou retornar para casa e passou a xingar o seu vizinho (autor). Posteriormente, quando a vítima resolveu ir embora, o suspeito voltou a afrontar José Gonçalves. Em seguida, o autor voltou com uma espingarda e atirou no idoso, fugindo em seguida – explicou a delegada.

Após ser localizado em Petrópolis, o homem confessou o crime e mostrou aos agentes, o local onde escondeu a arma, em Sardoal, em Paraíba do Sul, após atirar em José Gonçalves. Trata-se de uma espingarda CBC de calibre 36, que estava escondida às margens de uma estrada de terra.

No local, também foram apreendidas 14 munições. Levado para a 107ª DP, o suspeito foi transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. .