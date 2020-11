Preso suspeito de participação em assassinato de candidato em Paraty

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 07:16 horas

Suspeito, de 60 anos, foi encontrado pela Polícia Civil no bairro Mangueira; outros dois homens, de 25 e 35 anos também foram presos

Paraty – Um homem, de 60 anos, foi preso em flagrante por policiais civis da 167ª DP, coordenados pelo delegado titular, Marcello Russo, na tarde dessa quarta-feira, dia 04, em Paraty, por suspeita de assassinar o candidato a vereador no mesmo município, Valmir Tenório.

De acordo com Marcello Russo, o suspeito foi encontrado no bairro Mangueira e encaminhado à 167ª DP (Paraty), para medidas de praxe. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, de acordo com o art. 121, Parágrafo: 2°, II, do Código Penal; posteriormente encaminhado ao sistema penitenciário.

Outros dois homens, de 25 e 35 anos também foram presos preventivamente. A dupla, segundo Marcello Russo, também é suspeita de participação no crime.

”No desenrolar das investigações, chegamos a outros dois nomes. Eles já foram identificados, já foram indiciados e foi feita uma representação pela prisão preventiva dos três. Encaminhamos o preso para o sistema penitenciário após o auto de prisão em flagrante e as devidas representações para a Justiça, aguardando a decisão para as preventivas”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através do Disque Denúncia: (21) 2253-1177. O sigilo é garantido.