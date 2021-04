Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 11:36 horas

Jovem, de 18 anos, ficou ferido no braço; ocorrência foi registrada na 93ª DP

Volta Redonda – Um jovem, de 18 anos, foi preso nessa segunda-feira, dia 26, em Volta Redonda, suspeito de participação em troca de tiros com PMs do 28º Batalhão na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa. Durante a ação, uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, um rádio transmissor, um carregador com 7 munições calibre 9mm, intactas e um celular, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 93ª DP.

Segundo consta na ocorrência, a PM recebeu informações dando conta que suspeitos de tráfico estariam apontando armas para transeuntes no local. A PM relatou que ao chegar no endereço, foi recebida a tiros e houve confronto armado. Após cessar fogo, os agentes fizeram buscas e encontraram o suspeito caído, baleado no braço.

Os PMs também informaram que todo material apreendido foi encontrado ao lado do suspeito; encaminhado ao Hospital São João Batista e, após atendimento médico, foi conduzido para delegacia de Volta Redonda, onde foi autuado no artigo 16 da lei 10.826/06 (Estatuto do Desarmamento). O jovem permanece preso, à disposição da Justiça.

Outro caso

Um homem, de 28 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira, dia 26, na Radial Leste, no bairro Niterói, em Volta Redonda, durante abordagem.

De acordo com PMs do 28º Batalhão, o flagrante foi possível após denúncia anônima via 0800-0260667.

A PM informou que durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, durante pesquisa nos sistemas policiais, foi constada a procedência da denúncia em desfavor do homem.