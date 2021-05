Preso suspeito de praticar agressão e ameaça no bairro Volta Grande

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 19:42 horas

Volta Redonda – Policiais militares e civis prenderam nesta segunda-feira, dia 31, um homem de 36 anos, suspeito de agredir e ameaçar três pessoas. Ele foi localizado numa casa na Rua 1017, na Servidão Soares, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda.

Os agentes disseram que ao chegaram ao imóvel do suspeito, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, chegaram ao local duas mulheres e um homem, alegando que agredidos na noite de domingo (30), pelo suspeito.

As vítimas informaram ainda aos policiais, que filmaram com celulares, a violência praticada contra elas. O homem foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, onde foi autuado por lesão corporal e ameaça.