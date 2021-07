Preso suspeito de praticar assaltos na Praça Japão em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 18:56 horas

Volta Redonda – Policiais da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, cumpriram um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda, contra um homem de 22 anos.

De acordo com a polícia, o homem foi preso na Rua do Mutirão, no bairro Santo Agostinho. Edézio explicou que, o homem é um dos autores que costumam praticar assaltos na Praça Japão, próximo ao campo do Recreio dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O policial informou que no dia 2 de junho deste ano, o suspeito assaltou duas pessoas naquela localidade.

Denúncia sobre atos criminosos poderão ser feitas, por meio dos telefones: 2253-1177/0300-253-1177 ou pelo whatrsapp da 93ª DP (24) 99924-2496.