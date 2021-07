Preso suspeito de roubo em Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 12:09 horas

Durante ação, um simulacro de pistola foi apreendido pela PM

Barra do Piraí – Um homem de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, dia 8, em Barra do Piraí, suspeito de roubo. Durante a ação, na Rua Doutor Morais Barbosa, no Centro, R$48,50 em espécie, um simulacro de pistola e um celular, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 88ª DP.

PMs do 10º Batalhão informaram que faziam patrulhamento no endereço, quando avistaram o homem em atitude suspeita. Ele teria as mesmas características do suspeito de cometer três roubos na noite do dia 07 para o dia 08 de julho na cidade.

Após ser abordado e constatada a desconfiança dos agentes, o suspeito foi conduzido para delegacia e, segundo os PMs, no local, foi reconhecido por uma das vítimas. A Polícia Militar relatou que o suspeito confessou os crimes e informou o local onde os agentes iriam encontrar o simulacro supostamente usado nos roubos.

Ainda segundo a PM, o suspeito disse ter tido ajuda de uma comparsa, que seria, segundo o home, mandante dos crimes. O suspeito foi enquadrado no art. 157 do Código Penal, e permanece preso, à disposição da Justiça.