Preso suspeito de roubo em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 11:27 horas

Segundo a PM, homem, de 42 anos, teria roubado um estabelecimento comercial no bairro Volta Grande III; ele foi encontrado no Santo Agostinho

Volta Redonda – Um homem, de 42 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (16), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, suspeito de roubar, a mão armada, um estabelecimento comercial no bairro Volta Grande III, no período da tarde, no mesmo dia. Segundo a ocorrência policial, registrada na 93ª DP, o suspeito foi encontrado dentro de um bar, localizado no Morro da Caviana, durante patrulhamento de PMs do 28º Batalhão.

Os agentes informaram que uma das vítimas, uma mulher de 68 anos, que estava no local do crime, compareceu na delegacia de Volta Redonda e reconheceu o suspeito; que permanece preso, com base no Artigo 157 do Código Penal.

Entenda o caso

PMs do 28º Batalhão relataram, na manhã desta quinta-feira (17), que tiveram conhecimento do caso na quarta-feira (16), após as vítimas, duas mulheres, de 42 e 68 anos, informarem características do suspeito aos agentes após o crime. Cientes, momentos após a denúncia, os policiais fizeram buscas e não encontraram o suspeito.

A PM afirma que encaminhou as vítimas até a delegacia para registro do caso, onde, após retornar ao endereço do crime, foi informada – por testemunhas – que o suspeito havia sido identificado através de câmeras de monitoramento e, mais tarde, através de uma rede social.

O homem é suspeito de roubar dinheiro do caixa – de propriedade da vítima de 68 anos – , além de documentos pessoais e cartões de crédito e débito, da vítima de 42 anos.

Segundo a PM, durante registro do caso, outras testemunhas relataram que o homem é suspeito de cometer o mesmo crime em datas anteriores.