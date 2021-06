Preso suspeito de tráfico de drogas em Resende

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 08:46 horas

Segundo a PM, 20 tabletes de maconha com 7.198 kg e 52 pinos de cocaína com 0,38 gramas foram apreendidos

Resende – Um homem de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar nessa segunda-feira, dia 7, em Resende, suspeito de tráfico de drogas. A ação aconteceu na Rua Narcisa Amália, no bairro Liberdade, e também resultou na apreensão de 20 tabletes de maconha com 7.198 kg e 52 pinos de cocaína com 0,38 gramas. A ocorrência foi encaminhada para 89ª DP.

Segundo PMs do 37º Batalhão, o flagrante foi possível após denúncia, dando conta que o suspeito estaria, supostamente, praticando tráfico de drogas no endereço. A PM informou que fez contato com o suspeito, que, ao tomar conhecimento da denúncia, autorizou a entrada dos agentes em sua casa e confessou guardar quantidade de drogas no imóvel.

Durante abordagem, o homem apontou o local onde estaria a droga para a equipe policial. Foi encontrado no quintal da casa, 20 tabletes de maconha e 52 pinos de cocaína. Após o flagrante, o suspeito e todo material foram encaminhados para delegacia de Resende para medidas cabíveis. O homem permanece preso, conforme artigo 33 da lei 11343/06 (Tráfico de Drogas).