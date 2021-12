Preso suspeito de tráfico em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 10:15 horas

Barra Mansa – Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar, nesta terça-feira, dia 07, em Barra Mansa, por suspeita de tráfico. Além da prisão, 10 pinos de cocaína, um pedaço da mesma droga e um dichavador, foram apreendidos.

Segundo a PM, o suspeito foi visto indo buscar algo em um relógio de luz e entregando aos que o procurava, na Rua Juiz de Fora, no bairro Minerlândia, após denúncia anônima. A ocorrência foi registrada na 90ª DP. Na delegacia, o suspeito permaneceu preso em flagrante após ser autuado no artigo 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Pinheiral

Quatro jovens foram detidos pela PM nesta terça-feira, dia 07, em Pinheiral, serem flagrados com 03 trouxinhas de maconha, uma seda e um isqueiro, na Praça Brasil, localizada no bairro Rolamão. Segundo policiais militares do 28º BPM, o grupo mostrou desconforto com a aproximação da viatura durante patrulhamento no endereço.

A PM relatou, através de ocorrência, que abordou os suspeitos e que após encontrar o material, todos foram conduzidos para 101ª DP para medidas cabíveis. Todos suspeitos foram autuados no artigo 28 da lei 11.343/06 e liberados após prestarem depoimentos.

Corpo encontrado

Um homem de 27 anos foi encontrado morto dentro um Condomínio Residencial localizado na Avenida Central, no bairro Colônia, em Barra Mansa, na terça-feira (07). Segundo a PM, o pai da vítima, de 67 anos, não soube informar aos agentes se o filho era envolvido com o tráfico. Após perícia, o corpo foi removido ao IML de Três Poços, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na 90ª DP.