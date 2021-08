Preso suspeito de tráfico em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 12:11 horas

Uma motocicleta com registro de roubo, pinos de cocaína e munições foram apreendidos; flagrante aconteceu no bairro Vila Elmira

Barra Mansa – Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira, dia 5, em Barra Mansa, suspeito de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A ação, registrada na 90ª DP, aconteceu na Rua Manoel José da Silva, no bairro Vila Elmira e também resultou na apreensão de um carregador de calibre .40, 12 munições do mesmo calibre, além de 19 pinos de cocaína e uma motocicleta.

Segundo PMs do 28º Batalhão, uma denúncia dava conta que suspeitos ligados à uma facção criminosa estariam tentando retomar o controle da venda de entorpecentes no endereço. Durante patrulhamento o suspeito – em posse de uma mochila – foi abordado e com ele, todo material foi encontrado.

Ainda segundo a PM, o jovem confessou que a motocicleta era roubada e que estava no local com apoio de outros suspeitos armados. Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao rapaz, conduzido para delegacia de Barra Mansa para registro de ocorrência. Ele foi autuado e preso em flagrante no artigo 33 (Tráfico) e 35 (Associação ao tráfico) da lei 11.343/06 e artigo 16 (Estatuto do Desarmamento) da lei 10.826/03.