Preso suspeito de tráfico em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 12:05 horas

Pinos de cocaína e munições de pistola calibre 380 foram apreendidos neste domingo, 13, no bairro Paraíso

Barra Mansa – Um homem, de 24 anos, foi preso pela PM neste domingo, 13, na Rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso, em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Além da prisão, 04 munições de pistola calibre 380 e 32 pinos de cocaína foram apreendidos.

Policiais Militares do 28º BPM estiveram no endereço após denúncia, indicando a presença de homens supostamente armados, vendendo drogas no local. Após cerco, os militares puderam observar três homens, sendo um deles armado, vendendo entorpecentes, constatando a informação. Os militares afirmam que o suspeito armado fugiu após cerco, e que dois homens permaneceram no local; sendo um deles, um jovem de 17 anos.

De acordo com a PM, uma bolsa contendo todo o material apreendido foi encontrada após o suspeito – preso durante abordagem -, ter dispensado os entorpecentes no chão. Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados até a 90ª DP (Barra Mansa). O rapaz, de 17 anos, foi ouvido como testemunha e liberado. O suspeito, de 24 anos, permaneceu preso, à disposição da Justiça, após ser autuado por suspeita de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo (munições) e associação ao tráfico.