Preso suspeito de tráfico em Pinheiral

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 08:29 horas

Pinheiral – Um jovem, de 18 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (15) no bairro Cruzeiro, em Pinheiral, por suspeita de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 101ª DP.

Policiais do 28º Batalhão estiveram na localidade após denúncia de tráfico dando conta que o suspeito iria revender entorpecentes. Após chegarem na casa do suspeito, os PMs foram recebidos pelo jovem, que autorizou revista no imóvel. Durante buscas, foram encontrados 15 porções de cocaína, R$ 197,00 em espécie e um caderno com anotações de tráfico.

O jovem foi encaminhado para delegacia de Pinheiral, onde foi indiciado por tráfico.