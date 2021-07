Preso suspeito de tráfico em Porto Real

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 08:23 horas

Porto Real – Policiais do 37º Batalhão prenderam, na tarde dessa terça-feira, dia 20, em Porto Real, um homem de 26 anos, suspeito de tráfico de drogas. Além da prisão, 30 sacolés de maconha, 42 pinos de cocaína, 47 tambores da mesma droga, um rádio transmissor, um celular e R$ 583,00 em espécie, foram apreendidos. O caso foi registrado na 100ª DP.

Segundo a PM, o suspeito foi abordado na Avenida A, no bairro Jardim das Acácias. A PM relata que após revista pessoal, foram encontrados um aparelho celular e R$583,00 em espécie, em posse do homem, que foi informado sobre denúncia de tráfico. Ainda segundo a Polícia Militar, o mesmo informou que em sua residência haveria drogas para seu uso.

Após confessar a posse dos entorpecentes, todos estiveram na casa do suspeito, na Rua Oito, no mesmo bairro, e, após autorização da mãe do suspeito, fizeram buscas no imóvel e encontraram o restante do material. O homem recebeu voz de prisão e foi autuado no artigo 33 da lei 11.343 (Tráfico de Drogas).