Preso suspeito de tráfico em Resende

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 08:24 horas

Além de drogas, dois simulacros de pistola foram apreendidos

Resende – Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (08) em Resende, por suspeita de tráfico de drogas. A ocorrência, registrada na 89ª DP, também resultou na apreensão de 73 tabletes de maconha, 04 sacolés de cocaína, R$ 85,00 em espécie e 02 simulacros de pistola. O material estava dentro de um apartamento na Rua 15, na Fazenda da Barra III.

PMs do 37º Batalhão informaram que o flagrante foi resultado de denúncia e que o suspeito, autuado no artigo 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), estava acompanhado de uma jovem de 15 anos, no momento da abordagem.