Preso suspeito de tráfico em Resende

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 08:44 horas

Resende – Um jovem, de 22 anos, foi preso por policiais do 37º Batalhão na noite dessa quarta-feira (14), em Resende, por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, segundo a PM, foram apreendidos 113 pinos de cocaína, duas trouxinhas de maconha e 13 pedras de crack na Rua dos Eucaliptos, no bairro Cidade Alegria. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

O flagrante foi possível após denúncia de tráfico no endereço. Cientes, os PMs fizeram buscas e encontraram o suspeito dentro de um bloco, em um condomínio. A PM afirma que durante tentativa de fuga, o jovem tentou arremessar os entorpecentes pelo telhado de um imóvel, mas foi capturado em seguida. Posteriormente, todo material foi apreendido.

Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado para delegacia de Resende, onde foi autuado no Artigo 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas). Ele permanece preso, à disposição da Justiça.