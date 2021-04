Preso suspeito de tráfico em Valença

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 08:32 horas

Valença – Um homem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar no final da tarde dessa segunda-feira (12), em Valença, suspeito de tráfico de drogas. Durante a ação, registrada na Rua José Antônio de Melo, no bairro Ponte Funda, foram apreendidos R$170,00 em espécie, 356 sacolés de cocaína, com 401 gramas da droga e um tablete de maconha, de 801.5 gramas. A ocorrência foi registrada na 91ª DP.

De acordo com a ocorrência, o flagrante foi possível durante patrulhamento de PMs do 10º Batalhão no endereço. Os agentes avistaram o homem – já conhecido por envolvimento com o tráfico – em atitude suspeita e, durante abordagem, parte do material foi encontrado em posse do suspeito. Segundo a PM, posteriormente, o próprio suspeito indicou o local onde o restante da droga estava escondido; um beco localizado próximo à sua residência.

O suspeito e todo material foram encaminhados para delegacia para medidas cabíveis. O homem foi autuado dos Art 33 da Lei 11.346/06 (Tráfico de Drogas) e Art 329 (Resistência) do Código Penal, onde permanece preso, à disposição da Justiça.