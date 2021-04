Preso suspeito de violência doméstica em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 11:57 horas

Volta Redonda – Um homem, de 43 anos, foi preso pela PM na manhã dessa terça-feira, 6, em Volta Redonda, suspeito de agredir com socos e mordidas, uma mulher, que não teve a idade divulgada, na Rua Tibério, no bairro Voldac. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), localizada no mesmo prédio da 93ª DP, no bairro Jardim Paraíba.

A PM foi acionada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda), onde foi informada sobre suposto desentendimento familiar no endereço. Segundo consta na ocorrência, no local, a vítima disse aos agentes que havia sido agredida pelo suspeito com um soco no olho e uma mordida na mão; além de ter sido xingada por ele. A ligação entre suspeito e vítima não foi informada.

A PM também informou que o suspeito – visivelmente alcoolizado – estava no local e confirmou a versão apresentada pela vítima. O homem havia alegado aos PMs que a vítima havia dado um tapa em seu rosto momentos antes do ocorrido, que não foi presenciado pela Polícia Militar. A mulher foi levada ao HSJB (Hospital São João Batista) e, posteriormente, à Deam para registro da ocorrência. O homem, autuado na Lei Maria da Penha, permaneceu preso na unidade policial.