Preso um dos suspeitos de matar jovem em velório em Volta Redonda 

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 17:19 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, junto com uma equipe de policiais civis, prendeu nesta quarta-feira, dia 2, três homens suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda. Segundo o policial, um deles é suspeito de assassinar a tiros, Jonathan Augusto, de 21 anos.

O jovem foi morto no dia 9 de novembro deste ano, quando participava do velório de Juan Pinheiro Marcelo Orgal Ribeiro, de 28 anos, realizado em uma das capelas mortuários do Cemitério Municipal de Volta Redonda. Juan também tinha sido assassinado um dia antes na Rua Feres Nader, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

Edézio não deu mais detalhes sobre as prisões. Ele disse apenas que as prisões ocorreram no bairro Três Poços.

O DIÁRIO DO VALE continua apurando a informação.