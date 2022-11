Presos acusados de assaltar adolescente em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de novembro de 2022, 11:32 horas

Barra Mansa – Policiais militares prenderam na tarde de segunda-feira (14), dois homens por roubo e outro por receptação em Barra Mansa. Dois deles renderam uma adolescente de 16 anos, e roubaram sua uma mochila contendo documentos e celular. O assaltou foi perto da sede do Sest Senat, na Vila Barbará.

Após o roubo, a vítima pediu apoio a policiais militares e informou que os criminosos fugiram no veículo Peugeot em direção ao bairro São Judas Tadeu. Os agentes saíram em perseguição e conseguiram interceptar o carro e prender a dupla.

Em seguida, os policiais foram a uma oficina mecânica localizada no bairro Boa Sorte, onde detiveram o proprietário do estabelecimento que confessou que comprou o celular roubado por R$ 100. Ele informou aos PMs que o aparelho estava com um funcionário em outra oficina no bairro Monte Cristo.

A equipe de PMs foi até o estabelecimento comercial indicado, onde localizou o funcionário e apreendeu o celular que estava dentro de uma caminhonete. Levados para a 90ª DP (Barra Mansa), os dois assaltantes foram indiciados por roubo e outro homem por receptação.