Presos do regime semiaberto podem visitar famílias em casa por 30 dias

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 10:06 horas

Rio de Janeiro – A Vara de Execuções Penais (VEP) do Estado do Rio de Janeiro autorizou que presos do regime semiaberto, que já possuíam autorização para visitas periódicas ao lar, deixem as unidades prisionais, e de modo excepcional, permaneçam em suas casa pelo prazo de 30 dias.

O juiz Rafael Estrela acolheu os pedidos feitos pelo Ministério Público e pela SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária). Na decisão o juiz citou a necessidade de impedir a transmissão do novo coronavírus (Covid-19).