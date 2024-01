Presos em Paty do Alferes suspeitos de atacar policial em Miguel Pereira

Paty do Alferes – Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (23), um homem de 19 e apreendeu um adolescente. Ambos são suspeitos de terem participado, no dia 19 deste de mês, de um atentado a um policial militar no município de Miguel Pereira.

A ação que prendeu os suspeitos contou com a participação de agentes da 96ª Delegacia de Polícia e do 10º Batalhão de Polícia Militar e aconteceu na Estrada da Cachoeira, no Arcozelo. Lá, o rapaz e o adolescente foram flagrados com dois rádios transmissores, duas bases para carregamento, dois celulares, 72 munições de calibre 9mm e dois carregadores de pistola.

Além disso, foram apreendidos um porta carregador, 18 frascos de loló, dois simulacros de pistola, 225 embalagens de cocaína, um cheque no valor de R$ 500, diversos comprovantes de depósitos bancárias e um distintivo com os dizeres “agente civil” e uma moto, possivelmente utilizada no ataque. Os jovens foram conduzidos à 96ª DP, que investiga o caso.

Emboscada

Na noite de sexta-feira (19), um policial militar sofreu uma emboscada e teve o carro alvejado na Rua José Ferreira Gomes, no bairro São Judas Tadeu, em Miguel Pereira. De acordo com a Polícia Militar, o veículo em que o PM estava foi “fechado” por criminosos, que estavam em um carro e uma moto.

O policial, atacado, revidou os tiros. Os atiradores fugiram do local. Na área, foram apreendidos 75 estojos de diversos calibres e nove munições. O carro foi alvejado por 20 tiros. Na manhã seguinte, sábado (20), o carro utilizado pelos criminosos foi encontrado, incendiado, na Estrada do Barro Branco, em Paty do Alferes.