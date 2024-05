Presos em VR suspeitos de abusar sexualmente de menina de 14 anos

O primeiro homem, de 32 anos, foi preso no local e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no bairro Aterrado. Lá, descobriu-se que havia um segundo abusador, de 23 anos. Os policiais fizeram buscas e encontraram o suspeito, que também foi conduzido à especializada.

