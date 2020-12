Presos suspeitos de tentativa de homicídio em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2020, 08:43 horas

Volta Redonda – Policiais da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam nessa sexta-feira, dia 11, um motoboy, de 24 anos , suspeito de atirar, no mesmo dia, em um outro jovem, da mesma idade. Um outro motoboy, de 18 anos, também foi detido suspeito de participação na tentativa de homicídio, como co-autor. O rapaz é citado ainda como o responsável por roubar o celular da vítima.

O crime, que teve motivação passional, foi na Rua Israel Vieira Ferreira, no bairro Retiro. No Hospital São João Batista, onde a vítima permanece internada, ela contou aos policiais militares, que um dos autores era o atual namorado da sua ex-companheira.

– Após os PMs repassarem a informação para a Polícia Civil, quem seria um dos atiradores, passamos a investigar caso. O primeiro a ser preso foi o suspeito de 24 anos, atual namorado da ex-companheira da vítima. Ele foi localizado e detido na Rua 5, no bairro Vila Rica. Levado para a 93ª DP, o jovem confessou o crime e informou o nome do comparsa, que, em seguida foi preso no bairro Três Poços. O segundo suspeito preso, disse que jogou o celular da vítima no Rio Paraíba do Sul e sobre o revólver, usado no crime, informou que não sabia o que fora feito da arma – disse o delegado.

Edézio explicou que a motivação do crime, foi pautada por ciúmes que o jovem de 24 anos, possuía de sua namorada com a vítima.