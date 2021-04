Presos suspeitos de tráfico e associação ao tráfico em Paty do Alferes

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 09:56 horas

Jovens, de 21 e 23 anos, foram encaminhados para 96ª DP, em Miguel Pereira, após flagrante; drogas e dinheiro foram apreendidos durante ação da PM

Paty do Alferes – Dois jovens, de 21 e 23 anos, foram presos pela Polícia Militar nesse sábado, dia 24, em Paty do Alferes, suspeitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Além das prisões, 18 tiras de maconha, 03 sacolés de cocaína e R$624,00 em espécie, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 96ª DP (Miguel Pereira).

Segundo PMs do 10º Batalhão, as tiras de maconha que foram apreendidas foram encontradas no telhado da casa do suspeito, de 21 anos, na Rua B, no bairro Monte Alegre. A entrada dos agentes no imóvel, segundo a PM, aconteceu com autorização de uma mulher, de 51 anos, que mora na residência. Já a outra parte do material, como os sacolés de cocaína e R$285,00, foram encontrados dentro de um sifão de um tanque. A PM informou que após o flagrante, a quantia de R$339,00 foi encontrada na carteira do suspeito, de 21 anos e que, após ser indagado, tanto ele, quanto outro jovem, de 23, assumiram a posse dos entorpecentes.

A dupla foi encaminhada para delegacia de Miguel Pereira após o flagrante. Os suspeitos foram autuados nos Art 33 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação ao Tráfico), onde permanecem presos, à disposição da Justiça.