Previbam disponibiliza emissão de contracheque online

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 16:39 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa informa que mais um serviço pode ser feito de modo online. Buscando facilitar o acesso e evitar que os servidores, aposentados e pensionistas saiam de suas residências, o Fundo de Previdência (Previbam), disponibilizou no portal de transparência do município o link do portal do segurado, para retirada do contracheque.

Link: www.agendadatacenter.com.br/portalbarramansa.