Previsão do Tempo: Quarta-feira (24) com chuvas isoladas no Sul Fluminense

Sul Fluminense – A quarta-feira (24) começa com muitas nuvens em todo o estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a tarde chuvas isoladas atingem todo o estado, como os municípios de Cabo Frio, Rio Bonito e Volta Redonda. À noite, não há previsão de chuva e o céu fica com tempo encoberto.

Ainda segundo o instituto, de quarta-feira (24) a sábado (27) uma massa de ar quente e seco afetará significativamente a Região Sudeste do Brasil, elevando as temperaturas.

A temperatura mínima fica em torno de 13°C, em Resende — e a máxima prevista é de 37°C, em Nova Iguaçu. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 90%.