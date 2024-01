Previsão meteorológica mantém Angra em estado de atenção

Angra dos Reis – Todo o efetivo da Defesa Civil segue de sobreaviso nesta quarta-feira (24), por conta de grandes acumulados de chuva previstos para Angra dos Reis. Nas últimas 24 horas, choveu um acumulado de 75mm, sem registro de desalojados, desabrigados ou mortes.

O departamento de engenharia da Defesa Civil está na ESF Jacuecanga na manhã de hoje para realizar uma vistoria na estrutura da unidade após relatos de funcionários sobre ruídos e estalos no local. Os profissionais já haviam efetuado uma checagem inicial na tarde de ontem. Mesmo sem terem identificado nenhum problema na estrutura, a unidade ficou fechada até que uma vistoria definitiva fosse realizada.

Monitoramento de rios, remoção de árvores e deslizamento

Na noite de ontem, a Defesa Civil efetuou interdição parcial no Morro da Caixa D‘água, num trecho conhecido como “Escadaria do Bolão“. O incidente aconteceu num quintal que apresentou deslizamento de terra. O material passou por baixo de um muro de alvenaria da residência e atingiu uma parte da escadaria. Ficou constatada a necessidade de demolição do muro e da fachada do imóvel por conta de risco de desabamento sobre a servidão pública.

Mais cedo, profissionais também estiveram em campo fazendo corte de árvores em pontos da Enseada, Ponta Leste, Areal, Marinas, Praia Grande, Monumento do Aquidabã e do Porto Galo, que caíram por conta das chuvas e já foram retiradas. O trânsito flui normalmente em toda a cidade.

Equipes monitoraram o nível dos rios que passam pelo Pontal e pelo Ariró, além de vistoriarem o Rio Bracuí, que apresentou transbordamento em trechos da Rua Beira Rio e já voltou ao nível normal. Localizada no Bracuí, bairro atingido por uma forte chuva em dezembro de 2023, a rua passa por obras que vão oferecer mais segurança e qualidade de vida aos moradores.

População foi informada sobre possibilidade de chuvas intensas

A Defesa Civil de Angra dos Reis emitiu alerta via SMS sobre a possibilidade de grandes acumulados de chuva em 24 horas, podendo chegar aos 100 mm. Com o município ainda em estado de atenção, a Defesa Civil orienta que as pessoas permaneçam em locais seguros, evitem deslocamentos desnecessários e fiquem atentas às informações oficiais da Prefeitura. O alto volume previsto pode encharcar ainda mais o solo e gerar deslizamentos, principalmente nas áreas de maior risco.

O alerta da Defesa Civil municipal foi reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que ao meio-dia de ontem informou sobre possível acumulado de chuva entre 60mm e 100mm no Estado do Rio de Janeiro. A área que pode ser afetada vai desde a Costa Verde até Maricá, incluindo a região Serrana (https://alertas2.inmet.gov.br/).

Cadastre-se para receber alerta via SMS

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.