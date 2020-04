PRF apoia motociclistas em campanha solidária em Barra da Piraí

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 07:58 horas

Barra do Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal divulgaram nesta quinta-feira, 03, a ação comunitária que acontece esta manhã na BR-393, na altura do km 255, no trevo do Belvedere em Barra do Piraí. A atividade envolve 60 motociclistas de cinco moto clubes da região. O objetivo do encontro é a doação de lanches que foram adquiridos por eles, destinados à caminhoneiros que passam pelo trecho e que precisam continuar trabalhando neste período de pandemia devido o Covid-19.

João Eduardo Ignácio, de 45 anos, morador do bairro Metalúrgica, em Barra do Piraí, é um dos motociclistas envolvidos. Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, João Ignácio disse que é a primeira vez que participa de ações como essa; e que os motociclistas, além de se unirem, também receberam ajuda de terceiros para a compra dos itens necessários para a preparação dos lanches.

– A gente se uniu e cada um contribuiu um pouco (dinheiro). Recebemos algumas doações também. É a primeira vez que participo de uma ação como essa e estou gostando. Estamos aqui desde cedo e voltaremos amanhã. Muitos precisam trabalhar e já foram embora, mas amanhã estaremos aqui novamente – disse.

A PRF vem dando apoio aos motociclistas durante as atividades, e informou que a entrega dos lanches está sendo feita nesta quarta-feira, 03, das 6h30 às 09h e acontecerá até a próxima sexta-feira, 04, no mesmo horário.

Segundo um agente, a operação de nome “Siga em frente, caminhoneiro” é uma orientação geral da direção da PRF, com o intuito de apoiar a categoria, mediante às dificuldades de suprimentos ocasionados pela pandemia do Coronavírus.