PRF apreende 10 quilos de maconha em Piraí

Piraí – Policiais Rodoviários Federais apreenderam na noite desta quarta-feira (16), aproximadamente 10 quilos de maconha dentro de uma mochila, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização a um ônibus na via. Uma mulher foi presa e a ocorrência foi encaminhada para a 94° Delegacia de Polícia de Piraí.

Equipe do Núcleo de Operações com Cães – NK9 fazia fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, quando abordaram um ônibus da linha São Paulo/SP x Vitória/ES. Foram utilizados os agentes caninos da PRF, especialistas no faro de drogas, armas e munições, tendo indicado a presença de drogas em uma mochila preta.

A dona da mochila, uma mulher, de 24 anos, confessou estar em posse do material e informou que entregaria para uma pessoa desconhecida no terminal rodoviário de Vitória/ES, recebendo o valor de 600 reais pelo serviço.