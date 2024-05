PRF apreende 100 quilos de pasta base de cocaína na Dutra

Estado do Rio – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento com aproximadamente 100 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava escondida em um fundo falso de uma caminhonete. A apreensão aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Zona Norte do Rio, na manhã de domingo (5).

Por volta das 7h40, policiais rodoviários federais da 6ª Delegacia (Rio de Janeiro) abordaram o veículo, na altura do Trevo das Margaridas, e iniciaram uma fiscalização minuciosa. Na caçamba da caminhonete, em um compartimento escondido, foram encontrados 97 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 99,1 quilos do entorpecente.

O motorista, de 44 anos, confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga. Ele contou que buscou o carregamento em São Paulo e disse ainda que faria a entrega para traficantes do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.