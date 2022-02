PRF apreende 20 kg de cocaína na Dutra em Piraí

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 08:23 horas

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, durante a fiscalização de combate ao narcotráfico, no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, 20 tabletes de cocaína, pesando mais de 21 kg da droga. A ação ocorreu por volta dás 22h15, deste domingo dia 06, quando a droga foi encontrada no bagageiro que estava no teto de um Ford EcoSport. O veículo estava sendo transportado por guincho modelo Kia/UK 2500 HD SC.

O motorista do guincho informou que havia sido acionado pela seguradora para realizar o transporte do carro de São Paulo para o Rio de Janeiro. O proprietário do carro, no entanto, chamou atenção dos policias por apresentar nervosismo e informações contraditórias e acabou preso em flagrante, por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.