PRF apreende 22 motocicletas utilizadas em ‘rolezinho’

Equipes da PRF, com apoio da concessionária que administra a rodovia, abordaram os participantes na altura da praça do pedágio, na pista sentido Niterói.

Niterói – Mais de 100 motocicletas foram abordadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada de quinta-feira (4), em uma ação na Ponte Rio-Niterói (BR-101), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Um total de 22 motocicletas do grupo, que participava de um “rolezinho” organizado pelas redes sociais, foram apreendidas e encaminhadas ao depósito.