PRF apreende 240 kg de drogas em Rondônia

Rondônia – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, a apreensão de um caminhão carregado com 240 Kg de drogas ilícitas na tarde desta sexta-feira (12), em Rondônia.

A equipe policial realizava uma Operação com a Polícia Militar para reforçar a segurança no perímetro da cidade. Ao abordar um caminhão, foram solicitados os documentos do motorista e do passageiro. Os policias perceberam um excesso de nervosismo de ambos e, ao questionarem sobre o destino e o motivo da viagem, os abordados alegaram que iriam a Vilhena/RO consertar o caminhão.

Durante a fiscalização dos itens de segurança, a equipe sentiu um forte odor característico de entorpecentes próximo ao tanque de combustível. Perguntado se havia algo ilícito no caminhão, o condutor afirmou que havia “coisa errada” dentro.

Os policiais realizaram uma busca veicular e localizaram uma grande quantidade da droga no tanque do veículo tracionador e, também, na caixa de ferramentas do semirreboque.

Ao total, foram apreendidos 80 kg de cocaína e 159,72 kg de skunk, totalizando quase 240 kg de entorpecentes.

O condutor e o passageiro foram presos em flagrante por tráfico de drogas e se encontram à disposição da Autoridade Policial. As drogas foram encaminhados à Polícia Judiciária para destruição.