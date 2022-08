PRF apreende 3 quilos de cocaína na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 24 de agosto de 2022, 08:25 horas

Piraí – Policiais rodoviários federais detiveram dois homens e uma mulher, que viajavam num Versa, com placas de Nova Iguaçu (RJ), conduzido por um motorista de aplicativo de veículo. Eles vinham na terça-feira, dia 23, de São Paulo e seguiam para o Rio, quando foram abordados na Via Dutra, Km 227, em Piraí.

Ao revistarem o veículo, o agentes encontraram numa mochila, três tabletes de cocaína pensando um total de 3 quilos da droga. Um homem, de 33 anos, assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Ele informou que receberia R$ 250 por cada tablete vendido. Os três passageiros foram levados para a Delegacia de Piraí.

Casal é flagrado com maconha

No mesmo dia, os agentes da PRF realizaram outro flagrante de droga, na Via Dutra, Km 318, em Itatiaia. Um homem e uma mulher, que estavam num veículo Corolla, foram flagrados transportando uma pequena quantidade de drogas.

Os policiais encontraram ainda, um cigarro de maconha. O motorista, de 43 anos, se responsabilizou pelos entorpecentes e alegou que era para consumo próprio. Além disso, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

O motorista assinou um termo circunstanciado por posse de droga, se comprometendo comparecer à Justiça quando for solicitado. Também foi aplicada multa por dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, no valor de R$ 293,47. Em seguida, o casal foi liberado.