PRF apreende 78 kg de pasta base de cocaína em carro clonado

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2022, 17:56 horas

SUV que havia sido roubado no Rio foi encontrado abandonado em Barra Mansa depois que motorista se recusou a parar para fiscalização

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais localizaram nesta segunda (14) 78 tabletes de pasta base de cocaína em caixas de papelão no porta-malas de um SUV VW/T-cross, que tinha placas de Muqui/ES. A droga pesava cerca de 78 quilos e estava em caixas de papelão no porta-malas do carro . Segundo a PRF, o quilo de pasta-base custa cerca de R$ 120 mil, o que gera um prejuízo de mais de R$ 9,3 milhões para o tráfico.

O motorista conseguiu fugir, depois de ter sido perseguido por uma equipe da PRF. Ele se recusou a parar para fiscalização no posto da polícia rodoviária no km 287 da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Ele fugiu em alta velocidade e entrou na cidade, fazendo com que os policiais o perdessem de vista. Depois de diversas buscas, os policiais localizaram o carro abandonado em uma rua do bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

Quando analisaram o veículo, os policiais verificaram vários itens de identificação adulterados, constatando tratar-se de um clone, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmo modelo, marca e cor, licenciado no Rio, com registro de roubo em 08 de janeiro do ano passado, no mesmo município.

A ocorrência foi apresentada na 90ªDP de Barra Mansa, para registro da apreensão de grande quantidade de droga e recuperação de veículo roubado.