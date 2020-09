PRF apreende 780 garrafas de vinho sem nota fiscal na BR-393, em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 07:56 horas

Paraíba do Sul – Um homem, de 48 anos, foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite desta quarta-feira (02), transportando 780 garrafas de vinho, sem nota fiscal. De acordo com os agentes, a abordagem aconteceu por volta das 21h, no km 182 da BR-393, no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

A PRF afirma que o condutor seguia viagem em uma caminhonete Nissan Frontier, branca, com placas de Belo Horizonte (MG), e que durante abordagem, ao questionaram sobre as notas, o condutor foi flagrado sem documentos que comprovassem a regularidade tributária da mercadoria.

Ainda segundo os agentes, o homem informou que seguia viagem de Curitiba (PR) e que iria revender os vinhos na cidade de Muriaé (MG). O veículo com a mercadoria – acondicionada em caixas de papelão -, e o condutor, foram encaminhados para a barreira fiscal de Levy Gasparian para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a PRF, foi informado pela Receita Estadual que o valor apurado da carga é de R$ 29.427,00.

”A princípio, o homem responderá por sonegação fiscal”, disse um agente.