PRF apreende 80 frascos de anabolizantes em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 09:07 horas

Material estava dentro de uma caixa de som, no bagageiro de um ônibus

Resende – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 80 frascos de anabolizantes, no bagageiro de um ônibus, nesta terça-feira (7), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A carga, avaliada em aproximadamente R$10mil, estava escondida dentro de uma caixa de som despachada.

Os agentes da PRF realizavam fiscalizações na localidade, quando, já no fim da tarde, abordaram o ônibus da linha Foz do Iguaçu (PR) X Rio de Janeiro (RJ) e observaram o objeto suspeito. Questionado pelos policiais, o condutor do veículo não soube informar o destinatário da encomenda.

O caso foi apresentado à Polícia Federal de Volta Redonda para apuração.