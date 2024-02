PRF apreende anfetaminas em posse de caminhoneiro na Dutra, em Piraí

Piraí – Com aparência cansada e demonstrando nervosismo incomum, um homem de 33 anos, que conduzia um caminhão Mercedes Benz/Atego, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (6) durante uma fiscalização de veículos de carga no Km 233 da Via Dutra, altura de Piraí.

O cronotacógrafo – dispositivo que registra informações como velocidade do veículo, tempo de condução e intervalos de descanso, dentre outras – foi submetido à fiscalização dos policiais, que constaram o descumprimento dos tempos de direção e intervalo de descanso do profissional. Os dados mostraram que o condutor teve apenas uma parada, de aproximadamente 50 minutos, desde o início da viagem, às 23h do dia anterior. Ele havia dirigido por mais de sete horas consecutivas.

Questionado sobre o uso ou porte de substâncias estimulantes, o motorista negou. Em busca pessoal e no interior do veículo para verificar a possível presença de substâncias estimulantes, porém, foram encontradas duas cartelas de comprimidos em um pequeno compartimento no console central do painel do veículo, totalizando 26 comprimidos intactos.

O fármaco – ‘Nobésio Extra Forte’, que contém anfetamina – não possui registro na ANVISA e é produzido a partir de substâncias entorpecentes que têm como efeito a inibição do sono. É comumente utilizado por motoristas para dirigir longas distâncias sem precisar dormir. Devido à característica entorpecente do referido fármaco e à ausência de registro junto à ANVISA, a ocorrência foi inicialmente tratada como porte de droga para consumo. As 26 unidades de anfetaminas foram apreendidas, e foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência. Além disso, foram aplicadas as devidas multas de trânsito relativas às infrações constadas, como da Lei do Descanso e outras, no valor total de R$ 1.009,32.