PRF apreende aves silvestres na Dutra, em Floriano

O homem assinou o termo, se comprometendo a comparecer no Juizado Especial Criminal (JECRIM) quando for intimado, sendo liberado para responder em liberdade.

Uma equipe estava realizando ronda quando avistou duas gaiolas com aves as margens da rodovia. Um homem de 47 anos se identificou como o proprietário dos animais e afirmou ter pago R$ 1.000,00 em cada uma das aves.