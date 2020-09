PRF apreende caminhão transportando mais de 31 mil garrafas de cerveja com fraude fiscal, em Piraí

Matéria publicada em 12 de setembro de 2020, 10:53 horas

Flagrante aconteceu na noite desta sexta-feira, 11, no km 225, na descida da Serra das Araras, na Dutra

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um caminhão com placas do Paraná, transportando 31.104 garrafas de cerveja de 300 ml, na noite desta sexta-feira, 11, no km 225, na descida da Serra das Araras, em Piraí, com indícios de irregularidade na nota fiscal.

De acordo com a PRF, a carga seguia para o Rio de Janeiro e foi apreendida durante abordagem de Policiamento Ostensivo Dinâmico por volta das 21h30. A PRF afirma que durante fiscalização, o condutor apresentou uma nota fiscal de uma viagem anterior, datada em 09/09/2020. Quando indagado sobre a nota fiscal da viagem desta sexta-feira, o homem informou que não possuía o documento e que não havia comparecido ao posto fiscal devido à irregularidade.