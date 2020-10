PRF apreende carga de cerveja sem nota fiscal na BR-393 em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 08:04 horas

Paraíba do Sul – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um caminhão com placa de Pindamonhangaba (SP), na noite dessa quarta-feira (28), no km 182 da BR-393, próximo ao bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul, após flagrarem o condutor, que não teve a idade divulgada, transportando carga de cerveja, sem documentação fiscal. O veículo, segundo os agentes, pertence à uma empresa de distribuição de bebidas.

A PRF afirma que conforme apurado e após declaração do condutor, a carga de cerveja foi retirada de um supermercado em Petrópolis (RJ) e seria levada para Diadema (SP). O condutor informou que transportava a carga sem Notas Fiscais. Após contagem e verificação da carga, foi constatado que o veículo transportava 20.993,28 litros de cerveja, acondicionados em 59.136 unidades de 355 ml cada. O flagrante aconteceu por volta das 21h30.

”O condutor preferiu não fazer nenhuma outra declaração sobre o transporte irregular. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal (crime de sonegação fiscal)”, disse um agente.

O veículo, a carga e o condutor foram encaminhados para o posto da receita estadual (Barreira Fiscal), no município de Levy Gasparian, para os procedimentos legais.