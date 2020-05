PRF apreende carga de cerveja transportada de forma irregular em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 09:36 horas

Barra do Piraí – A Polícia Rodogviária Federal apreendeu uma carga de cerveja, que era transportada de forma irregular por um caminhão que trafegava pela BR-393, próximo ao Km 275, em Barra do Piraí. Ao fazer uma fiscalização de rotina, a equipe verificou que o condutor transportava mercadoria com nota fiscal adulterada.

Conforme apurado, o condutor retirou o produto em um supermercado em Petrópolis (RJ) e entregaria em uma empresa localizada no bairro Campos Elísios, em Resende, conforme o endereço constante na nota fiscal.

Após ser constatado a irregularidade, foram apreendidos: 7.761,6 litros de cerveja, acondicionados em 22.176 unidades de 350 ml. Indagado, o condutor disse que “não tinha nada a declarar” permanecendo em silêncio.

O condutor, o veículo e a carga foram encaminhados à Receita Estadual no posto de Nhangapi, para os devidos procedimentos legais.