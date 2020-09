PRF apreende carreta com 35 mil litros de etanol por suspeita de fraude fiscal

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 11:29 horas

De acordo com os agentes, veículo foi apreendido na noite de sábado (26), no km 229 da Dutra, em Piraí

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, no início da noite de sábado (26), uma carreta tanque com 35.000 litros de etanol, após o veículo ter sido supostamente abandonado no km 229 da Dutra, em Piraí, por um homem que a conduzia.

De acordo com a PRF, os agentes faziam ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico na pista, quando por volta das 18h40, notaram que o condutor da carreta – tendo o veículo, sinais de que estaria transportando produto inflamável – , não havia chegado ao km 227, no posto PRF de Caiçara. Após notarem o que havia acontecido, os agentes resolveram fazer uma varredura no trecho e mais à frente, 2 km depois, a mesma foi encontrada na altura do km 229, sem o condutor.

A PRF afirma que foi informada pelo proprietário de uma barraca, localizada próximo ao trecho, que o motorista estacionou a carreta naquele local, entrou em um veículo Ford/Focus e foi embora. De acordo com a PRF, os policiais aguardaram por um tempo o retorno do motorista, que não retornou. Após a constatação, o veículo foi rebocado até o pátio do Posto PRF para averiguações e aguardo do responsável.

Segundo os agentes, na manhã de domingo, dia 27, um homem, que não teve a idade divulgada, esteve no posto PRF de Caiçara alegando ser o condutor responsável pela carreta, apresentando notas fiscais da carga de 35.000 litros de etanol. Ao ser feita consulta das notas junto a um Auditor Fiscal da Receita Estadual, foi constatado haver irregularidades, confirmando a fraude fiscal. O homem foi detido e a ocorrência encaminhada para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi (Itatiaia) para que fossem tomadas as medidas de ordem tributária pelo órgão responsável.