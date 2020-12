PRF apreende carreta com sinais de adulteração na Via Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 16:09 horas

Barra Mansa – Uma carreta foi apreendida nesta quinta-feira, dia 3, por policiais rodoviários federais, na Via Dutra, Km 287, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Os agentes verificaram que o motorista, de 37 anos, apresentou uma cópia colorida de um CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) cuja numeração do formulário, durante consulta ao sistema da polícia, deu inválida.

Segundo a PRF, foi constatado ser o veículo da placa um semirreboque Randon ano 2012, quando na verdade o veículo fiscalizado apresentava características de um semirreboque Randon até o ano 1994. Além disso, foram encontrados indícios de adulteração, como a numeração original do chassi que foi suprimida.

O semirreboque ficou retido e o registro da PRF foi feito na 90ª DP (Barra Mansa).

O homem alegou ser empregado e, ao entrar em contato com seu chefe, proprietário da carreta, o mesmo informou que havia comprado o semirreboque há uns dias atrás de um indivíduo, que não soube informar o nome, em um estacionamento em Paulínia/SP.