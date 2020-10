PRF apreende carro com sinais de adulteração na BR-393

Matéria publicada em 3 de outubro de 2020, 07:52 horas

Barra do Piraí – Policiais rodoviários federais detiveram nessa sexta-feira, dia 2, um motorista de 34 anos, na BR-393, Km 275, distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. Ele conduzia um Fiat Pálio, vermelho, que apresentava sinais de adulteração.

O motor do veículo, por exemplo, era de um Fiat Uno, cinza, com registro de roubo no dia 29 de maio de 2004, em Betim (MG).

Levado para a 88ª DP (Barra do Piraí), o motorista passou a responder, em liberdade, por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo.

Segundo os agentes da PRF, o suspeito possuía antecedentes criminais e não tinha mandado de prisão em aberto. Já o carro será periciado pela polícia técnica (Instituto de Criminalística Carlos Éboli).