PRF apreende carro de luxo na Via Dutra, em Barra Mansa

Barra Mansa – Uma Mercedes Benz CLA250 4M, com placas de São Paulo (capital), foi apreendida por volta das 14h, deste domingo (13), na altura do km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Barra Mansa. A equipe realizou fiscalização de combate ao crime relativa à Operação Rota Segura e abordou o veículo de luxo importado, sendo conduzido por um homem de 36 anos, acompanhado da esposa e do passageiro de 27 anos, que se apresentou como proprietário do veículo, também acompanhado da esposa.

Todos alegaram que trabalhavam no mercado financeiro e que estariam indo para o aeroporto em Guarulhos-SP, para pegar um vôo para Dubai. A PRF verificou que o CRLV apresentado estava no nome de outra pessoa e que possuía indícios de falsificação.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado q vários itens de identificação estavam adulterados, inclusive a numeração do chassi, constatando se tratar de um clone. Após verificação foi constatado se tratar de veículo original de mesma marca/modelo, emplacado no município de Niterói, com registro de roubo em outubro de 2019.

Diante das constatações foi dada voz de prisão ao indivíduo de 27 anos, q se identificou como proprietário do veículo. Ele alegou q havia comprado o veículo através de site da internet.

A ocorrência foi encaminhada à 90ª DP de Barra Mansa para procedimentos cabíveis e recuperação do veículo roubado.

Itatiaia

Outra equipe da PRF abordou um veículo VW/Voyage, tendo como condutor um homem, de 32 anos, que não possuía CNH, no banco de passageiro estava o responsável pelo veículo, de 32 anos, que afirmou que havia passado a direção do veículo, mesmo sabendo que o outro indivíduo não era habilitado, porque estava cansado.

Devido à comprovação, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), enquadrando o indivíduo no Artigo 310 do CTB, por cometer crime de trânsito, de menor potencial ofensivo, entregando direção de veículo automotor a pessoa sem CNH. O indivíduo assinou se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Além do TCO, foram aplicadas multas ao condutor por dirigir sem CNH e ao passageiro e responsável pelo veículo, por entregar direção a pessoa não habilitada, no total de R$ 1.760,82.O flagrante ocorreu por volta das 10h15 de hoje, na altura do km 318 da Dutra, em Itatiaia.